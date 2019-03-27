Son Dakika Haberleri: Kındam Mahallesinde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Kındam Mahallesinde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

45 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Kındam Mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kındam Mahallesinde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi Kındam Mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamladı.

Altyapı hizmetleri ve kaldırım yapımının ardından Kındam Mahallesinde asfalt çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlarla da sohbet etti.

Kırşehir'de tüm mahallelere götürülmemiş hizmetleri götürdüklerini vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bahçeci, kentin dört bir yanını güzelleştirmek için gayret gösterdiklerini, bu kapsamda Kındam Mahallesinde altyapı hizmetlerinin ardından asfaltlama çalışmalarını da hızla tamamladıklarını kaydetti.

Önceliklerinin 2009 yılından bu yana hizmet almamış mahallelerin hizmet alması prensibi olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "2009 Yılında göreve geldiğimizde hep dediğimiz bir şey vardı 'Önceliğimiz daha önce hizmet gitmeyen kenar mahalleler' biz bu düstur ile Kındam Mahallemize sıcak asfalt çalışması yaptık.

Şehrimizin 14 mahallesinde kalıcı hizmetler yapma noktasında gayret ve çaba sarf ediyoruz. On yıl öncesi ile bugünkü durumu kıyasladığımızda, şehrimizin sorunlarının çözülmesi için gerekli yatırımların yapılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kalıcı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Şehrimizin 14 mahallesinde belediyemizin imkanları elverdiği ölçüde şehir merkezine bağlı her mahallenin daha iyi imkanlara kavuşması için uğraş verdik. Bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir ve daha güzel Kırşehir içindir." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Yaşar Bahçeci, Kırşehir, Güncel
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