King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu! - Son Dakika
Üye Girişi

King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu!

15.04.2021 19:24
King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu!

Yayıncı Team17 ve geliştirici 3DClouds, 18 Şubat'tan Mayıs ayına kadar ertelenen korsan temalı aksiyon rol yapma oyunu King of Seas için net çıkış tarihini duyurdu.

Denizlerde geçen korsan temalı rol yapma oyunu King of Seas, 25 Mayıs tarihinde PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak. Oyun platformlarda 24,99 dolar ve 24,99 euro fiyatlarından satışa sunulacak.

King of Seas'ın demosuna şu an Steam üzerinden ulaşılabilir.

KING OF SEAS TANITIM YAZISI

King of Seas; oyuncuları korsanlar, deniz savaşları, gizli hazineler ve kayıp adalarla dolu destansı bir yolculuğa çıkaracak. Yeni yerleri fethedecek, ticaret yapacak ve geminizi geliştirmek için çeşitli adalara seyahat edeceksiniz.

Babasının ölümünün intikamını almaya yemin etmiş bir korsanın rolünü üstleneceğiniz oyun prosedürel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçecek. Yeni bir campaign başlattığınızda oyunun motoru her defasında keşfedebileceğiniz yeni bir dünya sunacak. Dinamik oyun dünyası yapısı her eyleminize tepki verecek ve sizi stratejinizi değerlendirmeye ve karşılaştığınız zorluklara uyum sağlamaya itecek.

KING OF SEAS TANITIM FRAGMANI

YORUMLAR
500
Steam sonbahar indirimleri 2022! Steam sonbahar indirim tarihi açıklandı Steam sonbahar indirimleri 2022! Steam sonbahar indirim tarihi açıklandı

Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu! - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu
18:54 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar! Bakan Soylu, HDP'li vekile "terörist bozuntusu, Amerika'nın oyuncağı" diyerek sert çıktı
18:37 Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız
18:04 Hiç görmediği eve servet ödedi! İngiltere vatandaşlığı almak isteyen Türk iş insanı Aysun Kibar, 44 milyon lira dolandırıldı
18:00 Eşinin kaybettikten sonra bunalıma giren 7 çocuk annesi kadın, kendini asarak intihar etti
17:55 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yeni detay: Bombayı bir önceki gün patlatmayı planlamışlar
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
17:13 Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş
16:58 Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı
16:34 79 gün sonra yağan yağmur, İzmir'i etkisi altına aldı! Yolları göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 20:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: King of Seas için net bir çıkış tarihi duyuruldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement