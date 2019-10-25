Kingston'dan iki yeni SSD: KC600 ve DC450R

Kingston Digital Inc., Masa üstü ve dizüstü bilgisayarlar için KC600 SATA SSD'yi ve kurumsal veri merkezleri için DC450R SSD'yi piyasaya sürüyor.



2,5" form faktöründe gelen KC600 SATA Rev 3.0 arayüzü ile geriye dönük uyumluluk gösteren KC600 tam kapasitede dahi dikkat çeken bir performans sunuyor. Okuma merkezli uygulama iş yükleri için tasarlanmış; yüksek performanslı, 3D TLC NAND teknolojisine sahip; 6Gbps SATA özellikli Data Center 450R (DC450R SSD ise kurumsal veri merkezleri için ideal bir SSD özelliği taşıyor.



KC600, sunduğu olağanüstü başlatma, ön yükleme ve transfer süreleriyle, fonksiyonel sistem tepkimesi için en iyi hale getirildi. AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme, TCG Opal 2.0 ve eDrive'ın da dahil olduğu tam güvenlik yönetimiyle KC600; kullanıcılara verilerini koruma ve güvence altına alma imkanı sunuyor. 2 TB'a kadar kapasite seçenekleriyle gelecek olan KC600; en yeni 3D TLC NAND teknolojisi ve sırasıyla 550/520MB/s2'ye kadar okuma/yazma hızı vadediyor. Masaüstü ve dizüstünde kolay güncelleme kurulumu için ihtiyaç duyulan tüm araçların da dahil olduğu bir kit ile birlikte satışa sunulacak olan KC600, bağımsız olarak da kullanıcılarla buluşuyor.



"Kingston olarak, 3D TLC NAND teknolojili en yeni 2,5" SATA SSD'yi kullanıcılarla buluşturduğumuz için büyük heyecan duyuyoruz. 2 TB'a kadar depolama kapasitesi, kendini şifreleme özelliği ve etkileyici okuma/yazma hızlarıyla KC600; var olan sistemini güncellemeye hazır tüketicilerin ve kurumların aradığı özellikleri eksiksiz olarak sunuyor."



diyen Kingston'ın SSD İş Birimi Yöneticisi Justin Karasek, sözlerini şöyle sürdürüyor:



"Seçimli olarak sunulan ve kutu; klonlama yazılımı ve kabloların dahil olduğu kit, kullanıcılara kurulum aşamasında büyük kolaylık sağlıyor."



DC450R SSD ise veri merkezi sınıfı SSD'ler için bir gereklilik haline gelen olağanüstü I/ O ve gecikme öngörülebilirliğine sahip bir performans sunuyor.Kingston'un katı QoS gerekliliklerine göre inşa edilmiş olan DC450R, çok çeşitli iş yükleri için yoğun okuma ve ön belleğe alma performansı sunacak şekilde tasarlanıyor.



Kingston DC450R İçerik Dağıtım Ağları (CDN); son bilgi işlem uygulamaları ve çok çeşitli yazılım tanımlı depolama mimarileri gibi 7/24 kesintisiz çalışma ve güvenilirlik gerektiren iş yükleri için ideal olarak geliştiriliyor.



DC450R, veri merkezlerinin iş yükleri için en uygun maliyetli SSD'yi seçmelerini sağlayan özel odaklı bir özellik kümesi de sunuyor. DC450R sistem üreticilerine ve bulut sağlayıcılarına ürünlerinde; çözümlerinde ve hizmet düzeyi sözleşmelerinde (SLA'lar) sonuç alabilecekleri ve güvenebilecekleri yüksek performanslı ve ekonomik bir SSD standardı sağlıyor.



"Bugünün veri merkezleri ve iş yükleri, okuma merkezli uygulamalar için geliştirilmiş ve odaklı bir özellikle tasarlanmış stratejik olarak optimize edilmiş bir SSD talep ediyor" diyen Kingston Kurumsal Işletme Müdürü Keith Schimmenti, sözlerini şöyle sürdürüyor:



"Geliştirdiğimiz DC450R bu beklentileri karşılayacak şekilde tasarlandı ve veri merkezi yöneticilerine; yoğun yazma iş yükleri için daha pahalı SSD'lere fazla para harcamadan özel bir SSD seçme avantajı veriyoruz. DC450R, hem çalışan uygulamada hem de kullanıcı arayüzünde tutarlı yüksek düzey performans sağlamak için I/ O hızları ve öngörülebilir düşük gecikme süresi sunuyor."