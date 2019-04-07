Kınık: "2030'a Kadar Kızılay'ın Yürüyeceği Yolun Haritasını Çıkardık
1 saat önce
- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
- Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:32 Kaynak: AA
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