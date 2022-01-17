Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor. - Son Dakika

Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor.

Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor.
Son Güncelleme: 17.01.2022 09:04

Kınık Belediyesinin düzenlemiş olduğu "Kınık kültür bilim ve üniversite tanıtım günleri" devam ediyor.

Kınık Belediyesi tarafından, Kınıklı öğrenciler için düzenlenen "Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri" kapsamında, Kınıklı öğrenciler Ankara'da TBMM, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Üniversitesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezini ziyaret etme fırsatı buluyorlar.

İkincisi düzenlenen Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında, Öğretmenler eşliğinde 12. Sınıf öğrencileri Çankaya Üniversitesini ziyaret etti. Öğrenciler, Kariyer planları, üniversite kültürü, olanakları ve bölümler hakkında yerinde bilgiler edindiler. Aynı zamanda Kınıklı öğrenciler Başkent'in tarihini ve kültürünü öğrenme, gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerini geliştirme ve merak ettikleri konularla ilgili sorular sorma imkânı buldular.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kınıklı öğrencileri Ankara ziyareti sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal ile Anıtkabir'de buluşturdu. İkincisi düzenlenen Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında, Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden öğrenciler duygu ve gurur dolu anlar yaşadılar. Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, " Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günlerinin ikincisini gerçekleştirdik. Gençlerimize büyük katkı ve motivasyon sağladığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri program dahilinde devam edecek. "dedi.

Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Kınık Belediyesi, Üniversite, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor. - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yunanistan'da yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı
10:04 Yunanistan'da yangın Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı köylere ulaştı
10:04 İlk evini alacaklar için düşük faizli kredi desteği geliyor
10:00 Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verecek! İşte detaylar
09:51 Ahmet Çakar: Fenerbahçe, sezonu 8 puan farkla şampiyon bitirecek
09:45 "Vallahi şampiyonu açıklıyorum" diyen Ahmet Çakar, canlı yayında Süper Lig devinin adını verdi: 8 puan fark atacaklar
09:20 Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
09:16 Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti
09:14 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba yorum: Tarihin en iyisi
09:10 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için ilk kez ekranlarda bu yorumu yaptı: Tarihin en iyisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 10:14:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement