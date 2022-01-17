Kınık Belediyesi kültür bilim ve Üniversite tanıtım günleri devam ediyor.

Kınık Belediyesi tarafından, Kınıklı öğrenciler için düzenlenen "Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri" kapsamında, Kınıklı öğrenciler Ankara'da TBMM, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Üniversitesi ve Feza Gürsey Bilim Merkezini ziyaret etme fırsatı buluyorlar.

İkincisi düzenlenen Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında, Öğretmenler eşliğinde 12. Sınıf öğrencileri Çankaya Üniversitesini ziyaret etti. Öğrenciler, Kariyer planları, üniversite kültürü, olanakları ve bölümler hakkında yerinde bilgiler edindiler. Aynı zamanda Kınıklı öğrenciler Başkent'in tarihini ve kültürünü öğrenme, gözlem yapma, inceleme, merak duyma becerilerini geliştirme ve merak ettikleri konularla ilgili sorular sorma imkânı buldular.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kınıklı öğrencileri Ankara ziyareti sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal ile Anıtkabir'de buluşturdu. İkincisi düzenlenen Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında, Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden öğrenciler duygu ve gurur dolu anlar yaşadılar. Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, " Kınık Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günlerinin ikincisini gerçekleştirdik. Gençlerimize büyük katkı ve motivasyon sağladığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Bilim, Kültür ve Üniversite Tanıtım Günleri program dahilinde devam edecek. "dedi.