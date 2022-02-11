Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi

11.02.2022 09:31
Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi

Kınık Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenevinde düzenlenen "Şakabare" tiyatro oyunu ücretsiz olarak 13 yaş üstü seyircisiyle buluştu.

Kınık Belediyesi tarafından halka açık ve ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturulan, Abdullah Şahin, Hakverdi Biber, Selda Bucak, Zuhal Göncü ve Bora Gencer isimli sanatçıların sahne aldığı "Şakabare" tiyatro oyunu yoğun katılım ile Kınıklı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sanatsal ve kültürel aktivitelere verdiği önemi vurgulayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kültürel gelişmeyi sağlayan gizli güçlerden biri de tiyatrodur. Eğitimsel gücü yüksektir. Dayanışmayı öğretir, toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar ve bireyin birçok konuda gelişimine katkıda bulunur. Bizlerde sanatsal ve kültürel anlamda katkı sağlamak adına, hemşehrilerimizin güzel vakit geçireceği bir aktivite olarak, ücretsiz tiyatro oyunu düzenledik. Yoğun katılım ve ilgiyi görmek bizleri mutlu ediyor. Sanatsal ve kültürel anlamda etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan 'boşanma' itirafı: İşlerime yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan 'boşanma' itirafı: İşlerime yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü Edirne'de 'kamyon üzerinde oynanan' tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti Edirne'de 'kamyon üzerinde oynanan' tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti Marmaris'te binlerce çocuk hep birlikte şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi Marmaris'te binlerce çocuk hep birlikte şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi
Kaynak: Bültenler

Kınık Belediyesi, Bora Gencer, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
09:02 Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 10:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kınık'da ücretsiz tiyatro oyununa, sanatseverlerden yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement