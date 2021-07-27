"Kınık domatesi" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Kınık domatesi"ne coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sadık Doğruer, Bakırçay bölgesinden düzenlenen hasat etkinliğine katılarak, üretici ve firmalarla bir araya geldi.

Burada konuşan Doğruer, Kınık'ın verimli topraklarının sadece ilçe için değil bölgesel kalkınma için de önemli olduğunu belirterek, daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Eşsiz lezzetleri dünyaya tanıtmak için hız kesmeden çalıştıklarını aktaran Sadık Doğruer, şöyle dedi:

"Kınık domatesinin coğrafi tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvurduk. Bu başvuru inşallah olumlu sonuçlandıktan sonra 'Kınık domatesi' hem yurt içinde hem yurt dışında, coğrafi tescil ile markalaşacak. Ürünlerimizin değerini ve emeğimizin karşılığını, markalaşarak almış olacağız. Bu vesile ile değerli üreticilerimize, bölgemizde tarımsal yatırımlarda bulunan firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Etkinliğe Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ile diğer ilgililer de katıldı.