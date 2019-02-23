Son Dakika Haberleri: Kınık: "Dünyanın En Fazla İnsanî Yardım Yapan Ülkesiyiz"

Kınık: "Dünyanın En Fazla İnsanî Yardım Yapan Ülkesiyiz"

48 dakika önce

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduklarını ifade ederek, tutar olarak 8 milyar doları aşkın yardımıyla ABD'nin önüne geçtiklerini söyledi.

Kınık:
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olduklarını ifade ederek, tutar olarak 8 milyar doları aşkın yardımıyla ABD'nin önüne geçtiklerini söyledi.

Kızılay Bursa Şubesi'nin olağan il kongresi Merinos AKKM'de yapıldı. Tek aday olan Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan 140 oyla göreve seçildi. Kongreye 338 delegenin 208'i katıldı.

Kongrede konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Çok sayıda vazifemiz var. 2018 yılında 40'ı aşkın ülkede 23 milyon insana yardım ulaştırdık. Memleketimiz dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesidir. Tutar olarak 8 milyar doları aşkın yardımıyla ABD'nin önüne geçti. Gayri sarfi milli hasılasından ayırdığı 0,75'lik pay ile dünyanın en cömert ülkesidir. Kendi topraklarında 4,5 milyona yakın 70 farklı ırktan mültecisi ile dünyanın en merhametli ülkelerinden bir tanesidir. Bugün Kızılay aracılığı ile dünyanın en kapsamlı, en geniş koruma programı uygulanmaktadır. Yaklaşık 2 milyon 70 farklı vatandaşlıktan mülteciye koruma sağlamaktayız, destek sağlamaktayız. Yaklaşık 400 bin çocuğun okula gitmesi için öğrenim bursa vermekteyiz. Yaklaşık 2 milyon kere psiko sosyal rehabilitasyon seansı yapmışız. Faaliyetlerimizin milletimizin nimetleri ile yürütülmektedir" dedi.

"2015'den bu yana bütçemizi 7 kat arttırdık"

"Önümüzdeki dönemler bizim için hedeflerimizi yükselttiğimiz yıllar olacak" diyen Kınık, "2015'den bu yana bütçemizi 7 kat arttırdık. Bütçemizde yüzde 10'lardan insani yardıma giden paylarımız, yüzde 85'lere çıktı. Tamamen bağışlar ve uluslararası fonlarla oluşturduğumuz 7 milyar liralık bütçemizi önümüzdeki yıllarda büyütmek için çaba gösteriyoruz. Maksadımız dünyaya örnek olacak bir yapı kurmaktır" açıklamasını yaptı.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, "Kan bağışı ile ilgili organizasyonlarımız var. Bursa, Güney Marmara Bölgesi olması sebebiyle bölge müdürlüğümüz Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'ya da bakıyor. Bölgedeki 69 hastanenin yüzde 99 kan ihtiyacını karşılayarak Türkiye'deki en fazla kan ihtiyacını karşılayan bölge olması sebebiyle birinci sırada" diye konuştu.

Projelerle alakalı bilgiler veren Gürkan, "Birinci derecede önemli dönem projeleri içerisinde afet merkezinin daha aktif ve kullanabilir hale gelmesi gerekiyor. Huzurevi ve bakımevi ile ilgili çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı nihayete erdireceğiz. Altıntaş kampımızı da faal hale getirmek istiyoruz. Kan merkezi ile ilgili yapılması gereken bina ve lojistik ile alakalı ciddi ihtiyacımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Bursa, Amerika Birleşik Devletleri, Kızılay, Kınık, Güncel
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