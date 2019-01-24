Kınık: "İhtiyaç Sahibi İnsanların Yüzde 71'i İslam Ülkelerinde Yaşıyor"
1 saat önce
- Kızılay Başkanı Kınık'ın konuşması İSTANBUL - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması bilgilendirme toplantısında konuştu.
- Kızılay
Başkanı Kınık
'ın konuşması İSTANBUL - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması bilgilendirme toplantısında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:57 Kaynak: AA
Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti
Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir
Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti