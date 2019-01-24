Son Dakika Haberleri: Kınık: "İhtiyaç Sahibi İnsanların Yüzde 71'i İslam Ülkelerinde Yaşıyor"

Kınık: "İhtiyaç Sahibi İnsanların Yüzde 71'i İslam Ülkelerinde Yaşıyor"

1 saat önce

- Kızılay Başkanı Kınık'ın konuşması İSTANBUL - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması bilgilendirme toplantısında konuştu.

- Kızılay Başkanı Kınık'ın konuşması İSTANBUL - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması bilgilendirme toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:57 Kaynak: AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılay, Kınık, Güncel
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