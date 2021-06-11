Kınık Kaymakamı Türkmen ile Belediye Başkanı Doğruer'den BERTO'ya ziyaret

Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ile Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odasını (BERTO) ziyaretti etti.

Kaymakam Türkmen ile Başkan Doğruer, ziyarette BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, BERTO'nun kurucu ortakları arasında olduğu, yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve bölgenin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.