Son Dakika Haberleri: Kınık: "Kızılay Yardıma Koşar, Acıları Dindirir"

Kınık: "Kızılay Yardıma Koşar, Acıları Dindirir"

37 dakika önce

- Salondan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

- Salondan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:44 Kaynak: AA

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