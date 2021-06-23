Kınık Köyü Camisinde bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hayırsever vatandaşların yardımıyla cami bahçesinin çehresi yenileniyor.

Kınık Köyü Camii Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaattin Şen tarafından başlatılan çalışmalara muhtar İsmail Oruç başta olmak üzere köy halkı da destek veriyor.

Bahçe duvarlarının yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşlar için cami girişine engelli rampası yapılıyor. Ayrıca, cami bahçesindeki gasilhane ve abdestlik de bakıma alındı.

Dernek başkanı Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüzün yıpranmış çökme tehlikesi yaşayan, cami çevresindeki duvarların taşları, belli noktalarda düşmüş durumdaydı. Kötü bir görüntü oluşturan ve düzensiz görüntüsü ile görsel açıdan kirliliğin oluştuğu bu alanda hayırsever vatandaşlarımızın desteği ve köy halkımızın yardımlarıyla bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalar tamamlandığında bölgede en fazla turist ve ziyaretçi ağırlayan köyümüzün çehresi daha güzel bir görünüme kavuşacak."