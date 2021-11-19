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Kınık Maden Suları 20 Personel Alacak - Son Dakika

Kınık Maden Suları 20 Personel Alacak

19.11.2021 13:59
Kınık Maden Suları 20 Personel Alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Bursa-Eskişehir Karayolu üzeri 16. Km üretim tesisi bulunan Kınık Maden Suları firmasının 20 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Bursa- Eskişehir Karayolu üzeri 16. Km üretim tesisi bulunan Kınık Maden Suları firmasının 20 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Kınık Maden Suları firması için 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

KINIK MADEN SULARI 20 ERKEK PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Bursa-Eskişehir karayolu 16. Kilometrede faaliyetini sürdüren Kınık Maden Suları firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Kınık Maden Suları firması; üretim hattında çalıştırılmak üzere 18-45 yaş arası vasıflı vasıfsız 20 erkek üretim makine operatörü alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 23 Kasım Salı günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kınık Maden Suları 20 Personel Alacak - Son Dakika


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