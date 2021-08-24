Kınık Muharip Gaziler Derneği açıldı - Son Dakika

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in hazır bulunduğu açılışa Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka, Soma, Ödemiş Başkanları, Bergama Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Kürşat Güler, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, Gaziler ve Gazi yakınları ile davetliler katılım sağladı.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in açılış konuşmasının ardından, ebediyete intikal eden şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"Gazi Ve Şehit Yakınları Önceliğimizdir"

Başkan Doğruer belediye olarak yaptıkları bütün çalışmalarda vefa duygusunun gözetildiğini belirterek, "Belediye olarak verdiğimiz tüm hizmetlerde gazi ve şehit yakınlarına her zaman öncelik veriyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Açılışın ardından Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Gazileri Kınık Belediye binasında ağırlayarak her zaman kendilerinin hizmetinde olduğunu belirtti.