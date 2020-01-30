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Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"
6 saat önce
Elazığ Kızılay dağıtım merkezi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi Kınık'ın çalışanlarla konuşması Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Elazığ Kızılay dağıtım merkezi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi
Kınık'ın çalışanlarla konuşması
Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.
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