Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kınık: 'Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz' - Son Dakika

Kınık: "Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz"

6 saat önce

Elazığ Kızılay dağıtım merkezi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi Kınık'ın çalışanlarla konuşması Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.

Elazığ Kızılay dağıtım merkezi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi

Kınık'ın çalışanlarla konuşması

Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.

Kınık: Mutfaklarımızda pişirdiğimiz gıdalarla 68 noktada dağıtım yapıyoruz

Kızılay, Elazığ, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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