Kınık'ın açıklaması ELAZIĞ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Kızılay dağıtım merkezini ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık 'ın yemek kazanlarının olduğu yere gelişi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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