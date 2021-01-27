Kınık Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrenci kabulüne başlıyor - Son Dakika

Kınık Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrenci kabulüne başlıyor
27.01.2021 11:17
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bakırçay Üniversitesi Kınık Sağlık Meslek Yüksek Okulunun, 2021-2022 döneminde öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.
Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bakırçay Üniversitesi Kınık Sağlık Meslek Yüksek Okulunun, 2021-2022 döneminde öğrenci alımına başlayacağını bildirdi.
Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bektaş'ı makamında ziyaret eden Doğruer, bu yıl salgın nedeniyle söz konusu okulun faaliyete geçemediğini ifade etti.
Gelecek yıl öğrencilerin okullarıyla buluşmasını amaçladıklarını aktaran Sadık Doğruer, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş'a teşekkür etti.
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