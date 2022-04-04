Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti

04.04.2022 09:15

Kınık'ta Otizme farkındalık yaratmak amacıyla Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal tesislerinde gerçekleşen buluşmada, otizme dikkat çekilmesi için Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer özel çocuklara mavi balon dağıttı.

Amaçlarının otizm farkındalığı, otizmli bireylerin, sosyal hayatta katılması ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsızca karşılayabilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Doğruer, "Otizm, doğuştan gelen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Otizmli bireylerin önyargı ve soyutlanmaya maruz kalmadan hayatlarını kolaylaştırmak için, toplum olarak çabalamalıyız" dedi.

Programa Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık Halk eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Sakin, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katılım sağladı.

Kınık Belediyesi Tiyatro grubunun düzenlemiş olduğu mini gösteri ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Kınık Belediyesi, Sadık Doğruer, Otizm, Kınık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam
09:53 Oto gaza kallavi zam! Fiyat 16 lirayı aştı
09:22 Son Dakika: Plastik poşetlerin ücreti 25 kuruştan 38,5 kuruşa yükseldi.
09:18 Son Dakika: Plastik poşetlerin ücreti 38,5 kuruş oldu
09:18 İnegöl'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 10 Fabrikaya Sıçradı
09:16 10 fabrikanın kül olduğu yangını anlatırken canlı yayında patlamaya yakalandılar
08:58 Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi
08:55 Yer: Antalya! Turistin odasından çıkanlar çalışanları şaşkına çevirdi
08:55 Hayat Bilgisi'nin "Barbie Gamze"si İpek Erdem'in İmaj Değişimi
08:51 Bu da bizim Barbie'miz! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in son hali şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 10:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement