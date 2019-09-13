Son Dakika Haberleri: Kınık'ta "3. Hasat Festivali"
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Kınık'ta "3. Hasat Festivali"

28 dakika önce

Kınık'ın yöresel ürünlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasat Festivali, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Kınık'ta

Kınık'ın yöresel ürünlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasat Festivali, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bergama Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başlayan festivalin dördüncü gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kınıklılarla bir araya geldi.


Dağ, 3. Hasat Festivali programı kapsamında yaptığı konuşmada, festivalin Kınıklı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.


Kınıklı vatandaşları hasat festivalinde yalnız bırakmak istemediklerini belirten Dağ, "Hasat festivaliniz hayırlı olsun inşallah. Allah daha nice hasatlar nasip etsin. Rabbim daha nice güzellikler nasip etsin. İzmir'in kurtuluşu ile başlayan bu haftada bugün belki nihayete eriyoruz. Fakat Belediyemiz güzel etkinliklerine devam edecek. Sizler 31 Mart'ta bize o güzelliği yaşattığınız gibi bizler de bu şekilde güzellikleri yaşatmaya belediye başkanımızla, hizmetlerimizle beraber devam edeceğiz." diye konuştu.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de 3. Hasat Festivali'nin bereketli olmasını temenni ederek Kınık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Kınıklı, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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