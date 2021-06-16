Kınık'ta eğitime tam destek - Son Dakika

Kınık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üniversite sınavına girecek olan lise son sınıf öğrencileri için ödüllü deneme sınavı düzenlendi. Ödüllü sınavda, sınav başarısı olarak ilk 3'e giren lise öğrencisine bisiklet ve katılım sağlayan diğer öğrencilere de sürpriz hediyeler verilecek.

KınıkBelediyesi ile Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenenüniversite deneme sınavı , öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan deneme sınavıyla, öğrencilerin pandemi döneminde oluşankaygıdan vesınav heyecanından uzaklaşmaları ile birlikte motivasyonun arttırılması amaçlanıyor.

"Amacımız eğitime katkı sunmak"

Gerçekleştirilen üniversite deneme sınavı öncesinde, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, sınıfları dolaşarak öğrencilere başarılar diledi.

Kınık Belediyesi olarak,gelecek nesillere daima önem verildiğini vurgulayan Başkan Doğruer, "Öğrencilere yönelik çalışmalar sürecek.Eğitim için elimizden geleni yapacağız. Amacımız eğitime katkı sunabilmek. Eğitime gerekli katkı artarak devam edecek" diye konuştu.