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Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi: Saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi - Son Dakika

Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi: Saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi

19.12.2021 09:06

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonrası oluşan kısmi göçükte 45 işçi yaralandı. Maden ocağında çalışan ve o anları anlatan maden işçisi Engin Kılıç, "Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki ben de yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık" ifadelerini kullandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde bulunan Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altına alındı, yakınları hastanelere akın etti.

Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi faciayı anlattı: Saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi

YARALI YAKINLARI HASTANELERE AKIN ETTİ

Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18'i Kınık, 6'sı Bergama ve 21'i ise Soma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi faciayı anlattı: Saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi

"DURUMU BENDEN KÖTÜ OLANLAR VARDI, ONLARA YARDIM ETMEYİ TERCİH ETTİM"

Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç (43), "Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki ben de yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi faciayı anlattı: Saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi

"KARDEŞİM DE DİĞER YARALILAR DA OLAYIN ŞOKUNDA"

Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi'ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, "Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah'a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi: Saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi

Engin Kılıç, Patlama, İzmir, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kınık'ta madenden yaralı çıkan işçi: Saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi - Son Dakika


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