Kınık'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sucahlı Mahallesi civarındaki makilik alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 1 helikopter ve 5 arazöz yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Yangında 3 hektarlık alanda zarar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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