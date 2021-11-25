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Kınık'ta Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi - Son Dakika

Kınık'ta Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi

25.11.2021 08:56
Kınık'ta Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi

24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler günü nedeniyle, ilk olarak emekli öğretmenlerle bir araya gelen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, emekli öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenler gününü kutladı.

Programda sözü alan emekli öğretmenler, "Bizleri her yıl olduğu gibi bu yılda unutmayan, Belediye Başkanımız Dr. Sadık Doğruer'e teşekkür ediyoruz. Eğitime olan katkıları ve çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Kınık'ta düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, emekli öğretmenlerle buluşmanın ardından, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Kınık Milli Eğitim Müdürlüğünün, Kınık Öğretmenevi, Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Merkezi amfi salonunda düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü programı ile kutlamalar sona erdi.

Programa katılım sağlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. En zor şartlarda bile, eğitmeyi ve öğretmeyi benimseyip, fedakârca gayret gösteren öğretmenlerimizin üzerimizde emeği çoktur. Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır. Bizler düzenlediğimiz bu programla onlarla bir araya gelerek teşekkürlerimizi sunmak istedik. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kınık'ta Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi - Son Dakika


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