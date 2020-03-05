Kınık'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kınık'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları - Son Dakika Ekonomi

Kınık'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları

6 saat önce

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçede 1,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli ölçüde istihdam potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Kınık'ta Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları, System.String[]

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilçede 1,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli ölçüde istihdam potansiyeli barındırdığını ifade etti.

Doğruer gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay ilçeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği ihtisas OSB ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini kaydetti.

Bölgenin yerinin belli olduğunu, statüsünün belirlenerek bir yönetim oluşturulması için çalışma yapıldığını kaydeden Doğruer, "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 1,5 milyon metrekare alan parsellenerek yatırımcılara tahsis edilecek. Kınık'ta işsizliği azaltıp tarımın gelişmesine katkı sağlayacak bu projemize onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Sadık Doğruer, Kınık, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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