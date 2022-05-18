Kınık'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB çalışmaları için bir araya gelindi - Son Dakika

Kınık'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB çalışmaları için bir araya gelindi

Kınık\'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB çalışmaları için bir araya gelindi
Son Güncelleme: 18.05.2022 09:15

Kınık'ta faaliyet gösterecek 1 milyon 229 bin m2 alanda kurulacak olan, Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB olarak Tarım Bakanlığı tarafından tescillendi.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık TDİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adil Özyiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Veli Yüksel, Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık, OSB Koordinatörü Hitay Baran, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ve ekibinin katılımları ile Kınık TDİOSB imar planları ve çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Erdoğan'ın Kınık Belediyesi ziyaretinde talimat verdiği, yatırımcıların ve yöneticilerin yoğun ilgi gösterdiği Kınık TDİOSB, Tarımsal sanayi ve üretim kapalı ve açık sera 3 bin ,5 bin 10 bin ve 20 bin m2 parsellerden oluşuyor.

Türkiye de ilk olacak 2.-3.sınıf tarım arazilerinin kullanımına dayalı Tarıma Dayalı Tıbbi aromatik bitkiler ihtisas OSB, 87 yatırımcının ön başvurusunu aldı. İlk kuruluşta İzmir Valiliği, Kınık Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, Ege ihracatçılar Birliği ve BERTO tarafından oluşturulan TDİOSB işleve girmesiyle birlikte Katma değeri yüksek ürünlerin sözleşmeli olarak çevre arazilerde ekimi sonrası işlenecek paketlenecek tesisler kurularak, yaklaşık 40 firma ile 2000-2500 işçiye iş imkânı sağlayacak.

Toplantıya katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık'ın gelişmesi konusunda bizim için büyük önem teşkil eden Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB için, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Bakanlığımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, Milletvekillerimize, İzmir Valiliğine, tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi

Kaynak: Bültenler

Sadık Doğruer, İzmir, Tarım, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınık'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB çalışmaları için bir araya gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kınık'ta Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OSB çalışmaları için bir araya gelindi - Son Dakika
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