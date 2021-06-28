Kınık'ta Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursiyerleri İlk Ürünleri Yerinde İnceledi - Son Dakika

Kınık Belediyesi, Kınık İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kınık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler, proje kapsamında oluşturulan AR-GE sahasını ziyaret etti.Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile birlikte oluşturulan Kınık Belediyesine ait Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği AR-GE Sahasında kimyon, anason ve adaçayı aynısefa ve stevia bitkilerini inceledi.

Kursiyerler, Kınık Belediyesi tarafından oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği AR-GE Sahasında inceleme gezisi yaparak, bugün ki eğitimlerine sahada bitkilerini inceleyerek tamamladılar.