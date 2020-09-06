Kınık'taki trafik kazasında 2 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Poyracık Mahallesi'nde Barış Soyalp (45) idaresindeki 35 L 3610 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin İşlekoğlu'nun kullandığı 35 THV 79 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Murat Şimşek (55) ise Bergama Necla Mithat Özgüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:59 - Kaynak: AA
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