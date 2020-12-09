Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları kapsamında arazi incelemesi ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, İlçe Belediye Başkanı Sadık Doğruer, bürokratlar, siyasi parti ve meslek odası temsilcileri ile proje teknik ekibi katıldı.

Deniz Oruç, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çalışmalarıyla organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasına geldiğini belirterek, "Bu proje dünyada ilk kez uygulanacak bir projedir. Katma değeri yüksek olan bu çalışma cari açığı azaltacaktır. Projemiz çok hızlı şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise ilçede üretilen ürünlerden daha fazla getiri sağlanması, bölgedeki işsizliğin azalması için sanayi bölgesi çalışmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Toplantıda, proje için 38 yatırımcının başvurduğu bildirildi.