İzmir haberi! Kınık testisi Katar ve BAE'nin sofralarını süsleyecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar'ın elinde şekillenen çömlekten testiler, Arap ülkelerine satılacak.

Anadolu'nun en eski el sanatlarından çömlekçiliğe 300 metrekarelik imalathanesinde yeniden hayat veren 81 yaşındaki çömlek ustası, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilmek üzere 5 bin testi siparişi aldı.

Gece gündüz, hafta sonu demeden elleriyle yoğurup şekillendirdiği topraktan günde 150 testi yapan Yaşar, siparişin ilk binini bitirerek alıcısına teslim etti.

Mesleğe 13 yaşında başlayan 3 çocuk ve 13 torun sahibi Yaşar'ın şekillendirdiği testiler, yurt dışında da sofraları süsleyecek.

Salim Yaşar, 15 gün önce Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisinin kendisini aradığını, 5 bin kebap testisi siparişi verdiğini söyledi.

İlk etapta rakama inanmadığını aktaran Yaşar, "Bana kebap testisi lazım dedi. Olur yaparız, dedim. Kaç tane istiyorsunuz dedim, 5 bin tane istiyorum dedi. Ben o anda şaşırdım." diye konuştu.

Yaşar, siparişi veren kişinin Bursa'da 4-5 restoranı olduğunu söylediğini belirterek, "5 bin tanenin çoğunluğunu Arap ülkelerine göndereceğim dedi. Arap ülkelerinde lokanta zinciri varmış. Olur yaparız dedim ve hazır yapılmış bin tanesini teslim ettim. İstediğim fiyatı da kırmadılar. Her seferinde bin tane yapıp getirmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinde vatandaşların lokantalarda Kınık çömleğinden testi kebabı yiyecek olması duygusunun kendisine gurur verdiğini aktaran Yaşar, şöyle devam etti:

"Tabii benim için sevindirici bir haber bu. Yapmaya devam ediyorum, en kısa sürede bin tane daha teslim edeceğim. Her gün 150 tane yapıyorum. 15-20 ünde hazır oluyor. Arap ülkelerinde testi kebabı yapacak ve müşterilerine ikram edecek. Oradaki vatandaşlar, Kınık çömleğinden yapılacak testi kebabı yiyecek."