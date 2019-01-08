Son Dakika Haberleri: Kınık ve Aliağa'da Tek Katlı Evde Yangın

Kınık ve Aliağa'da Tek Katlı Evde Yangın

1 saat önce

İzmir'in Kınık ve Aliağa ilçesinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kınık ve Aliağa'da Tek Katlı Evde Yangın, System.String[]
İzmir'in Kınık ve Aliağa ilçesinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde büyük hasar meydana geldi.

Olay saat 23.00 sıralarında Kınık ilçesi Sucahı Mahallesi Yayla Kent mevkisinde Halil Y.'e (65) ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bir anda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. O sırada evde bulunan Halil Y., hemen annesi Nazife Y.'yi (90) alarak dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Nazire Y., sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardında Bergama Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Aliağa ilçesi Eski Karaköy'de de gece saatlerinde bilinmeyen sebeple çıkan tek katlı evdeki yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Her iki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa, Kınık, 3. Sayfa
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