Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı - Son Dakika

Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden ve 3 yıldır kulüp binası olmayan Kınıkspor'a eski futbolcuları sahip çıktı.

Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı, System.String[]

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden ve 3 yıldır kulüp binası olmayan Kınıkspor'a eski futbolcuları sahip çıktı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı ve çömlekleriyle ünlü Kınık Köyü'nün Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden takımı Kınık Spor'a yıllar önce muhtarlık tarafından bir bina tahsis edildi. Üç yıl önce bir firmaya Kınık Çömlekçilik Kültürü Araştırma Merkezi yapılmak üzere tahsis edilen arsadaki kulüp binası yıkıldı. O gün bu gündür arsaya bir çivi dahi çakılmazken, Kınıkspor kulüp binasız kaldı. Bu duruma üzülen kulübün eski futbolcu 79 yaşındaki Şükrü Kaya, yönetime kendisine ait boş bir dükkanı bedelsiz olarak, kulübün kullanımına sundu. Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan ve yönetim üyesi İsmail Korkut, kulübün eski futbolcu 79 yaşındaki Şükrü Kaya'ya vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Kınıkspor forması hediye etti.

"Kulüp olarak ortada kalmıştık"

Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan, Şükrü Kaya'ya teşekkür ederek, "Köyümüzde ikamet eden ve gençliğinde Kınıkspor'da uzun yıllar futbol oynamış Şükrü Kaya abimiz bizlere kol kanat gerdi ve boş olan dükkanını bedelsiz olarak kulübümüze tahsis etti. Şükrü Kaya abimiz olmasaydı Kınıkspor olarak ortada kalmıştık. Kendisine teşekkür amaçlı bu gün Kınıkspor formasını hediye ettik, kendisinden Allah razı olsun. Eski bir futbolcumuzun bizlere destek çıkması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

"Bizlere destek olarak, kulübümüzün bir tabelası olmasını sağladı"

Kınıkspor yöneticilerinden İsmail Korkut da, "Eski muhtarımız tarafından bizlere tahsis edilen kulüp binamız bir firmanın Pazaryeri ilçesine yapacağı proje nedeni ile 3 yıl önce yıkıldı. Kulüp binamız yıkılırken söz konusu firma köyümüze yaptıkları proje ile yıkılan binanın bir yıl içerisinde yapılacağını belirtmişti fakat bir yıldan beri çakılan bir çivi yok. Bugün kulübümüze boş dükkanını bedelsiz olarak tahsis eden Şükrü Kaya'ya teşekkür ederiz. Bizlere destek olarak, kulübümüzün bir tabelası olmasını sağladı" dedi. - BİLECİK

Şükrü Kaya, Amatör Lig, Futbolcu, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi         
19:08
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı         
16:12
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 20:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kınıkspor'a 79 yaşındaki eski futbolcusu sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei