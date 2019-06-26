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Kınıkspor yönetiminden Başkan Tekin'e ziyaret

22 dakika önce

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde sportif faaliyetlerini sürdüren Bilecik 2. Amatör A grubunda müsabakalara katılan Kınıkspor Kulübü yönetiminden Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kınıkspor yönetiminden Başkan Tekin'e ziyaret, System.String[]
Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde sportif faaliyetlerini sürdüren Bilecik 2. Amatör A grubunda müsabakalara katılan Kınıkspor Kulübü yönetiminden Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kınıkspor kulübü başkanı Nemci Ceyhan, İsmail Korkut, Selami Ayas, ve Yasin Ermiş Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ve görevinde başarılar dileklerini iletti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kınık spor yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendileri teşekkür etti. Kınıkspor Yönetimi, Başkan Tekin'in ziyareti öncesi İlçede bulunan özel bir bankaya giderek Pazaryerinde bulunan yaşlılar ve bakım evi hesabına kendi aralarında topladığı bir miktar parayı yaşlılar ve bakım evine bağışladı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
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