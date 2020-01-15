KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı - Son Dakika Ekonomi

KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı

7 saat önce

KİP, Samsun'da 3'üncü Türkiye genelinde ise 64'üncü mağazasını Samsun'un gözde yerleşim alanlarından Atakum'da hizmete giren City Mall'da açtı.

KİP 2020'nin ilk mağazasını Samsun'da açtı, System.String[]

KİP, Samsun'da 3'üncü Türkiye genelinde ise 64'üncü mağazasını Samsun'un gözde yerleşim alanlarından Atakum'da hizmete giren City Mall'da açtı.

Yaklaşık 162 metrekare büyüklüğünde olan ve müşteri deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık anlayışı ile tasarlanan mağazada, KİP kış koleksiyonu Samsunluların beğenisine sunuluyor.


Takım elbiseden gömleğe, paltodan triko ve aksesuara KİP erkeğinin güncel ve casual görünümünü destekleyen şık tasarımlar KİP City Mall mağazasında yerini aldı.


Öte yandan, KİP'in Samsun'daki yeni mağazasında ziyaretçileri kış koleksiyonunda yüzde 40 indirim ayrıcalığı bekliyor.

Türkiye, Atakum, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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