Kipaş, AB'nin Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi - Son Dakika

Kipaş, AB'nin Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi

30.01.2021 13:29
Kipaş, AB'nin Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli tekstil üreticilerinden Kipaş Tekstil, 6 Avrupa Birliği ülkesi destekli 7 milyon avro tutarındaki Yeni Pamuk Projesi'nde yer alan tek kot kumaş üreticisi partneri olarak seçildi.

Türkiye'nin önemli tekstil üreticilerinden Kipaş Tekstil, 6 Avrupa Birliği ülkesi destekli 7 milyon avro tutarındaki Yeni Pamuk Projesi'nde yer alan tek kot kumaş üreticisi partneri olarak seçildi.

Kipaş Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya moda ve perakende markalarının yer aldığı projede, Kipaş Tekstil, üreticiler arasında yerini alarak, tedarikçiler, yenilikçiler ve araştırma enstitüleri ile bir konsorsiyum olarak çalışıyor.

Proje kapsamında Kipaş Tekstil, üç yıl boyunca Finlandiya Infinited Fiber Company'nin selüloz bazlı elyaflarından toplanan, ayrıştırılan, konfeksiyon ve tekstil atıklarını kullanarak kot kumaş üretecek.

Böylelikle Kipaş Tekstil, tekstil ürünlerinin israf edilmediği, bunun yerine kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, kurulumu gerçekleştirilen teknolojiden beklentilerinin üzerinde verim alabileceklerini belirtti.

Kipaş'ın teknolojiyi tam potansiyeline kadar olağanüstü bir şekilde kullanması nedeniyle Monforts'tan özel bir sertifika aldığını ve fabrikaya kurulan sistem hakkında bilgi veren Öksüz, "Montex ramı, en yeni otomasyon özelliklerini tümünü içeren, 2 metre çalışma genişliğine sahip 12 kamaralı bir ünitedir. Yine 2 metre çalışma genişliğine sahip Monfortex ünitesi ise iki kompresif çekmezlik ünitesi ve sıralı iki keçe kalenderden oluşan bir 'çift lastik' konfigürasyonuna sahip. Bu, üretim hızlarında önemli bir artış için elastan elyafın ısıyla sertleştirilmesine ve denimde kalıcı çekmezliğin aynı anda gerçekleştirilmesini olanak veriyor." ifadelerini kullandı.

Öksüz, kot kumaş üretiminin yaklaşık yüzde 90-95'nin elestan elyaf içerdiğini, Monforts sisteminin üretim ve kalitelerini arttırdıklarını belirtti.

Kipaş'ın "Yeni Pamuk Projesi" kapsamında üç yıl boyunca Finlandiya Infinited Fiber Company'nin selüloz bazlı elyaflarından toplanan, ayrıştırılan ve geri dönüşümden elde edilen tekstil atıklarını kullanarak kot kumaş üreteceklerini kaydeden Öksüz, "12 şirketin oluşturduğu konsorsiyumun lideri olan Infinited'in patentli teknolojisi selüloz açısından zengin tekstil atıklarını pamuk gibi görünen ve hissettiren elyaflara dönüştürüyor." yorumunu yaptı.

Infinited kurucu ortağı ve CEO'su Petri Alava da tekstil endüstrisinde döngüselliği gerçeğe dönüştürmek söz konusu olduğunda çığır açan bu projeye liderlik etmekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını belirtti.

Alava, moda için daha temiz, daha sürdürülebilir gelecek için çalışmak üzere tüm konsorsiyumun bir araya coşku ve bağlılıkla gelişinin gerçekten ilham verici olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, Finlandiya, Türkiye, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kipaş, AB'nin Yeni Pamuk Projesi'nin partneri seçildi - Son Dakika Ekonomi


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