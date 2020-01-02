Kipaş Holding çalışanlarını ödüllendirdi

Kahramanmaraş'ta ilk araştırma ve geliştirme merkezine sahip olan, yaptığı projelerle ve çalışmalarla Türkiye'nin en iyi 250 Ar-Ge departmanı arasına giren Kipaş Holding, Ar-Ge gücünü aldığı çalışanlarını ödüllendirdi.



Kipaş Holding'de tüm çalışanlarının katılımına açık olan, teknik ve sosyal alanlarda başta olmak üzere su tüketiminin üretimde azaltılması, enerji verimliliği, karbon salınımın azaltılması, üretimde verimlilik gibi konularda öneri veren çalışanlar, altın, hediye çekleri ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.



Kipaş Holding İdari Bina Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Kipaş Holding yöneticileri ve çalışanları katıldı. Öneri-ödül sistemi sayesinde hem çalışanların kazanması hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanında, yenilikçi üretim politikasının Kipaş Holding'de yaygınlaştığını vurgulayan Holding Yönetim Kurulu üyeleri Halit Gümüşer ve Hikmet Gümüşer, "Önce insan prensibimizle çalışanlarımızın motivasyonuna yönelik öneri- ödül sistemimize ayrıca önem veriyoruz. Çünkü Kipaş Holding çalışanları; öneri sistemiyle doğrudan üretimin her aşamasında söz sahibi olabiliyor ve verimliliğimiz artıyor. Öneri sistemimizin amacı, kuruluşlarda ana iş hedefleri ve politikaları doğrultusunda, özellikle; verimliliğin arttırılması, kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda mevcut durumun geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konmasını sağlamak, bu önerileri değerlendirmek ve uygun olanları projelendirerek uygulanmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; işletmelerimizde öneri kutuları bulunmakta ve öneri formlarıyla çalışanların fikir ve önerileri alınmaktadır. Bununla birlikte; online öneri sistemimiz ve Whatsapp öneri hattımız sayesinde çalışanlarımız önerilerini doğrudan tarafımıza 7/24 hızlı bir şekilde ulaştırabiliyor. Paylaşılan öneriler Kipaş Holding Proje Kurul Üyeleri" tarafından değerlendirilerek ödül veriliyor. Çalışanlara yönelik öneri-ödül sistemi eğitimleriyle de inovasyon bilincinin tüm kadrolara ulaşması sağlanıyor. Ayrıca çalışanlarımız istedikleri zamanda öneri-ödül sistemine ait internet sitesinden de yeni projeleri ve gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyorlar" diye konuştular. - KAHRAMANMARAŞ