Kipaş Holding enerji üretiminde hedef büyüttü - Son Dakika

Kipaş Holding enerji üretiminde hedef büyüttü

23.03.2021 12:25
Kipaş Holding enerji üretiminde hedef büyüttü, System.String[]

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, kısa zamanda Türkiye'nin en çok enerji üretimi yapan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, kısa zamanda Türkiye'nin en çok enerji üretimi yapan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kipaş Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Enerji Günlüğü Dergisi ve uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'in hazırladığı MW-100 2021 Türkiye'nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu'nun yayınlandığı bildirildi.

Rapora göre Kipaş Holding'e bağlı enerji yatırımları ilk yüzde, 50'nci sırada yer aldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kipaş Holding enerji yatırımlarıyla sektörde kendisinden söz ettiren bir konumda. Aydın - İzmir bölgelerinde faaliyet gösteren, Kipaş Holding Enerji Grubu şirketlerinden, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'nin 7 adet, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş'nin 2 adet ve Kiper Elektrik Üretim A.Ş'nin 1 adet olmak üzere toplamda 10 adet jeotermal elektrik üretim tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş'nin de Karaman- Ermenek'te 1 adet hidroelektrik üretim tesisi mevcut. Hidroelektrik enerji ve jeotermal kuyu sondajı ile elektrik üretimi faaliyetlerini yürüten Kipaş Holding yenilenebilir enerji yatırımları ile birlikte toplam kurulu güç bakımından 307 MW'ı geçmiş olup, bünyesinde toplamda yaklaşık 400 kişi istihdam ederek yılda yaklaşık 1600 GWh enerji üretimi yapmakta ve Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük destek sağlamaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, " Yeni enerji yatırımlarıyla listede üst sıralara yükselmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

Öksüz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kipaş Holding olarak Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırım yapmaya ve faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Enerji de bu ihtiyaçlarımızdan biri. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda özellikle sürdürülebilir ve çevreye dost üretim metoduyla hareket ediyoruz. Bu yüzden jeotermal ve hidroelektrik enerji üretimine ağırlık veriyoruz. Kısa zamanda Türkiye'nin en çok enerji üretimi yapan şirketlerden biri olduğumuz için gurur duyuyoruz ve gücümüzü her başarımızda olduğu gibi çalışanlarımızdan alıyoruz."

Türkiye, Hanefi, Enerji, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kipaş Holding enerji üretiminde hedef büyüttü - Son Dakika Ekonomi


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