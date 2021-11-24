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Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu - Son Dakika

Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

24.11.2021 12:15
Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında, 100 bin fidan daha toprakla buluşturuldu.

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" protokolü kapsamında, 100 bin fidan daha toprakla buluşturuldu.

Tekstilden, enerjiye, çimentodan kağıda, eğitimden lojistiğe Türkiye'de bir çok alanda faaliyet gösteren ve 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosuyla Türk ekonomisine katkı sunan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir süre önce Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi'nin" ikinci etabı kapsamında Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Yardımcısı Hakan Doğan, gazetecilere, Kipaş Holding'e ağaçlandırmaya ve çevreye olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü projenin çevre için önemli olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"5 yılda 500 bin fidan etkinliği, ilimiz haricinde Türkiye'de hemen hemen bir ilk oluyor. 500 bin fidan dikilecek. Bu fidanların 100 bin adeti her yıl Kipaş Holding bünyesinde yapılan etkinliklerle toprakla buluşturuyoruz. Bu yıl etkinliğin ikinci kısmını da gerçekleştiriyoruz. Amaçları karbon salınımına etkide bulunmak. Biliyorsunuz iklim değişikliği yüzünden Türkiye'de son 2 yılda büyük orman yangınları oldu. Kipaş Holding'in karbon salınımı ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak da bu tür çalışmalarda büyük holding ve şirketlerin yanındayız."

Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer de Kipaş Holding'in karbon salımı ve çevre duyarlılığı konusuna büyük önem verdiğini söyledi.

Holding olarak ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini belirten Gümüşer, "Bu yıl, verdiğimiz 500 bin ağaç sözünün ikinci 100 binlik kısmının dikimini tamamladık." diye konuştu.

100 bin fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kingpins Show Kurucusu Andrew Olah'ın yanı sıra holding yetkilileri ve orman bölge müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu
Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu
Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu
Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu
Kipaş Holding'in 500 Bin Ağaç Bağışı Projesi kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu

Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye, Kipaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kipaş Holding'in '500 Bin Ağaç Bağışı Projesi' kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kipaş Holding'in "500 Bin Ağaç Bağışı Projesi" kapsamında 100 bin fidan daha toprakla buluştu - Son Dakika
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