Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holdinge bağlı Kipaş Enerji'nin, Türkiye'nin jeotermal alandaki üretiminin yüzde 15'ini karşıladığı belirtildi.

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji yatırımlarıyla sektörde kendisinden söz ettiren Kipaş Enerji, Türkiye'nin en büyük 50. enerji üreticisi konumunda.

Kipaş Enerji, Türkiye'nin jeotermal alandaki üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor.

Holdinge bağlı Aydın- İzmir bölgelerinde faaliyet gösteren Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin 2, ve Kiper Elektrik Üretim AŞ'nin 1 adet olmak üzere toplamda 10 jeotermal elektrik üretim tesisi bulunuyor.

Ayrıca Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim AŞ de Karaman Ermenek'te 1 hidroelektrik üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor.

Holdingin yenilenebilir enerji yatırımları ile birlikte toplam kurulu gücü 307 MW'ı geçiyor ve enerji şirketleri bünyesinde 400 kişi istihdam ediyor.

Holdinge bağlı şirketler yılda yaklaşık 1.600 GWh'lık enerji üretimi yapıyor.