Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi - Son Dakika Ekonomi

Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi

6 saat önce

Kipaş Holding bünyesinde bulunan Aydın Germencik'te faaliyet gösteren Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Tic A.Ş, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte toplam üretim kapasitesiyle Türkiye'nin enerji üretimi yapan firmaları arasında yerini aldı.

Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi, System.String[]

Kipaş Holding bünyesinde bulunan Aydın Germencik'te faaliyet gösteren Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Tic A.Ş, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte toplam üretim kapasitesiyle Türkiye'nin enerji üretimi yapan firmaları arasında yerini aldı.


Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen haber ve bilgi kaynağı Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan MW100 Türkiye araştırması ve raporu açıklandı.


Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmasına göre, Kipaş Holding'e bağlı Maren Jeotermal Enerji Santrali, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte Türkiye'de jeotermal enerji üretimi yapan şirketler arasında toplam 199 MW üretim kapasitesiyle ilk 3'te yer aldı.


Kipaş Holding yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kipaş Holding, ülkemizin en zor günlerinde bile çalışmaya ve üretmeye önem veriyor. Ülkemizin bu zor günlerinde ülkemiz ekonomisine sağladığımız en küçük katkının bile büyük değer taşıdığı inancındayız. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılarken doğaya ve çevreye zararı olmayan yenilenebilir enerji üretimlerini tercih ediyoruz. Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması; Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir özkaynak teşkil etmesi; temiz ve çevre dostu olması; yanma teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi; konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için kullanabilmesi gibi birçok avantajı mevcut. Bizde bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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