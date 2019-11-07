Kipaş'tan son 10 yılda 1 milyar dolarlık ihracat

Kahramanmaraş'ta 1984 yılında iki ailenin birleşmesiyle kurulan ve bugün Türkiye ekonomisinin temellerini oluşturan Kipaş Holding, Türkiye'nin son 10 yılda en çok ihracat yapan 61. şirketi oldu. Yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine katkı veren Kipaş Holding ayrıca ihracatını son 10 yılda yüzde 787.7 oranında büyüterek yüzlerce şirketi de geride bıraktı.



Bir Anadolu şehrinden doğarak Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri haline gelen Kipaş Holding başarı hikayeleri yazıyor. Uluslararası yayın yapan Ekonomi dergisi Forbes, 2019 yılında '196 uç beyi' araştırmasıyla Türkiye'nin son 10 yılda en çok ihracat yapan 169 şirketi ile ihracatta büyüme oranlarını açıkladı.



Dünyanın en ileri teknolojileriyle katma değeri yüksek ürünler üreterek dünya pazarıyla rekabet eden Kipaş Holding, gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin yüzünü güldürdü. İSO 500 araştırmasında Türkiye'nin en büyük 100 kuruluşundan biri olan Kipaş Holding, Forbes Dergisinin araştırmasına göre Türkiye'nin son 10 yılda en çok ihracat yapan 61. Şirketi oldu. 2009 yılı verilerine göre 201'inci sırada olan Kipaş Holding son 10 yılda 1 milyar 60 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine büyük katkı yaptı.



Bozüyük'te kurduğu kutu fabrikasının tam kapasiteye ulaşması ve Söke'de 2020'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının üretime başlamasıyla da Kipaş Holding'in önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara çıkması bekleniyor.



Kipaş Holding'in başarısıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Kipaş ailesi olarak en büyük hedeflerinin Türkiye'nin katma değerini yükseltmek olduğunu söyledi. Kipaş Holding'in doğduğu topraklarla birlikte Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biri haline gelmesinde memleket insanlarının da büyük rolünün olduğunu dile getiren Öksüz, "İleri teknoloji ile çok önemli ürünler üretmeliyiz. Dünya ile rekabet edebilme şansımızı artırmalıyız. Kipaş ailesi olarak Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz ve çalışmalarımız neticesinde ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine destek olmak bizi mutlu ediyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ