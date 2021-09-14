Kıpkırmızı kuşburnu şifa arayanlar için toplandı - Son Dakika

Halk arasında faydaları saymakla bitmeyen ve Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Harman köyünden toplanan kuşburnu Eskişehir'deki tezgahlarda tüketicilerle buluşuyor.

Bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında da kullanılabilen kuşburnunun hasadı, eylül ayı itibariyle başladı. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Harman köyünden toplanan kuşburnu, Eskişehir'deki pazar tezgahlarında yerini aldı. Dikenli bir çalı meyvesi olan kuşburnu toplanırken zahmet istese de faydaları saymakla bitmiyor. Halk arasında kansızlığa, kabızlığa kolesterole iyi geldiği düşünülen kuşburnu aynı zamanda gözleri koruyor, cildi güzelleştiriyor.

"Çok şifalıdır, çayı yapıp içilir"

Kuşburnunu kendi elleriyle toplayarak Eskişehir'de satışını yapan üretici Fatma Seki, hasadın eylül ayı itibariyle başladığını belirtti. Zahmetli bir toplama gerektiren kuşburnunun faydalarına da değinen Seki, şöyle konuştu:

"Kuşburnu hasadı eylül ayının ilk haftası başlıyor. Bilecik'e bağlı Söğüt ilçesinin Harman köyünden kendim toplayıp getiriyorum. Rengi kızarıp koyulaştığında toplanır, açık renk olduğunda rengi çıkmaz. Dalları eğerek topluyoruz. Çok dikenli olduğundan toplaması da çok zor. Çayı, marmelatı, reçeli yapılır. Kuşburnunun içi çekirdekli ve tüylü olur. Marmelat yaparken bu tüy ve çekirdeği süzmek gerekir. Kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Kar yağıncaya kadar tezgahlarda bulunabilir. Çok şifalıdır. İnsanlar bunu nezle, grip için alırlar, çayını yapıp içerler. Bacak ağrıları için kullananlar oluyor. Ihlamur çayına da koyarlar." - ESKİŞEHİR