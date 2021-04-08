KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Riskli bina 5 ay içinde yıkılır" - Son Dakika

EYÜPSULTAN Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüm nedeniyle elektrik, su ve doğal gazlarını kesmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile KİPTAŞ yetkililerini mahalleye sokmaması üzerine yaşanan olaylarla ilgili KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt , basın açıklaması yaptı.

Riskli alan ilan edilen bir yerin 5 ay içerisinde yıkılması gerektiğini söyleyen Kurt, "Eğer vatandaş kendi mülkünü boşaltıp yıkmıyorsa, devlet yıkımı kendi kurumlarıyla gerçekleştirip, bedelini de hak sahibinden alır. Burada boşaltılan bazı binaların yarısı bir kepçe darbesiyle çöktü. Bir deprem anında bir kişinin buradan sağ çıkması mucize olur" dedi. Hak sahipleri ile yapılan görüşme ve anlaşmaların hepsini belgeleyebileceklerini kaydeden Kurt, süreci kamu kurumlarıyla birlikte, şeffaf şekilde yürüttüklerini söyledi.