KİPTAŞ'IN 3'ÜNCÜ GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİNDE 18 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPILDI - Son Dakika

İBB iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini 3. kez müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile satışa çıkarılan 54 dükkandan 13'ü 18 milyon liraya satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ, 54 dükkanını müzayedeye çıkardı. KİPTAŞ'ın Zeytinburnu'ndaki genel müdürlük binasında yapılan müzayedede 13 dükkan 18 milyon lira bedele satıldı.

Açık artırma yöntemi ile halka açık olarak düzenlenen müzayede de alıcılar, satışa çıkarılan gayrimenkuller için kıyasıya mücadele etti. Üst üste tekliflerin verildiği müzayedenin en dikkat çeken satışları ise en yüksek teklifleri alan muhammen bedeli 3 milyon 920 bin ve 3 milyon 863 bin lira olan 2 dükkan oldu. Müzayede sonunda satışı yapılan tüm dükkanların muhammen bedele göre artış oranı yüzde 13 oldu.

"YAKLAŞIK 18 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPTIK"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt müzayede ile ilgili, "Bizim müzayede yapmaktaki en büyük amacımız iyi bir rekabet ortamı sağlarsak, gayrimenkul değerlerinde artışlar olacağını öngörüyorduk. Bu, şu ana kadar yaptığımız üçüncü müzayede. Bu müzayede de ortalama yüzde 13'lük bir değer artışı oldu. Buradan edindiğimiz kaynakları sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanacağız. Müzayede beklediğimizden bir tık düşük geçti ama son dönemde ülkedeki gelişmeler ve piyasadaki dalgalanmanın bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bugün yaklaşık 18 milyon liralık bir satış yaptık ama bundan daha önemlisi çıktığımız gayrimenkullerin muhammen bedelinin yaklaşık yüzde 13 oranında artışla satmamız. 54 dükkandan 13 tanesinin satışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 milyon 900 bin liradan sattığımız dükkanlarımız oldu" dedi.

"YATIRIM İÇİN ALDIK"

Müzayedeye katılan İlhan Sabri Yardım ise, "Biz bir dükkan aldık, bin 140 lira vadeli, 820 lira da peşin fiyatından aldık. Biz kiraya verme maksatlı düşünüyoruz. Yatırım için aldık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Müzayededen görüntü

-Dükkanların satışa sunulması

-Katılanlardan ve alıcılardan görüntü

Ali Kurt ile röportaj

İlhan Sabri Yardım ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul