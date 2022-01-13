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KİPTAŞ'IN KURA ÇEKİMİNDE TARTIŞMA - Son Dakika

KİPTAŞ'IN KURA ÇEKİMİNDE TARTIŞMA

13.01.2022 20:37

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, bugün gerçekleşen "Tuzla Aydınlık Evler" projesinde, kura çekiminde hosteslerden birisinin çektiği topu torbaya geri atması tartışma yarattı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, bugün gerçekleşen "Tuzla Aydınlık Evler" projesinde, kura çekiminde hosteslerden birisinin çektiği topu torbaya geri atması tartışma yarattı.

Bu sabah Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Çekilişin ilk ayağı olan engellilere ayrılan dairelerle ilgili kuranın sonrasında İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri salondan ayrıldı. Konutların çekilişine daha devam edildi.

TOPA BAKIP TORBAYA GERİ ATTI

Devam eden çekiliş sırasında, görevli 5 hostesten üçüncü sırada bulunanın ilk önce bir top çektiği daha sonra topa bakarak elindeki torbaya atıp yeniden farklı bir top çektiği görüldü.

Bunu fark eden Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, çekiliş sonrası 3. sırada bulunan hostesin elinden torbayı alarak sıradan çıkardığı ve yerine başka bir hostesi çağırdı kameralara yansıdı. Aytekin daha sonra iki hostesi daha sıradan çıkararak yerine yenilerini çağırdı.

NOTER AÇIKLAMA YAPTI, KİPTAŞ YAYINLADI

Olay, sosyal medyada tartışmalara yol açınca Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin kura çekiminin yapıldığı yerde bir açıklama yaptı. Aytekin'in açıklaması KİPTAŞ'ın twitter hesabından da yayınlandı. KİPTAŞ twitter hesabında, 'KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi sırasında gerçekleşen münferit olayla ilgili Bakırköy 23. Noter Başkatibi Nurettin Aytekin tarafından yapılan açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız mesajıyla Aytek'in açıklamasını video olarak yayınladı.

Aytekin açıklamasında, '3+1 dairelerin 121. yedek talihlisini belirlerken topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. Sıradaki bayan arkadaş gayrı ihtiyari olarak çektiği toplu keseye atmıştır. Arkadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121. yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir. Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır" dedi.

KİPTAŞ'IN KURA ÇEKİMİNDE TARTIŞMA
KİPTAŞ'IN KURA ÇEKİMİNDE TARTIŞMA
KİPTAŞ'IN KURA ÇEKİMİNDE TARTIŞMA

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Kaynak: DHA

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