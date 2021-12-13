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KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı - Son Dakika

KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı

13.12.2021 15:31
KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın sosyal konut projesi "Tuzla Aydınlık Evler"in temeli atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın sosyal konut projesi "Tuzla Aydınlık Evler"in temeli atıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre temel atma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve vatandaşlar katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından, İmamoğlu ve beraberindeki heyet, butonlara basarak, temele ilk harcı döktü.

Toplam 321 konut, 21 dükkan ve bir kreşin yer aldığı projeye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümü olmayan, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden ve daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış kişiler başvuru yapabilecek. Ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler, üzerine ev olmaması ve diğer şartları taşıması halinde projeye başvurabilecek.

Başvurular, 13-28 Aralık tarihleri arasında online olarak KİPTAŞ internet sitesi üzerinden 500 TL katılım bedeli ile yapılabilecek.

Projede ayrıca şartları uyan sağlık çalışanları, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler ayrıcalıklı grup olarak belirlenerek bu kişilere yüzde 25 kontenjan ayrıldı.

KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı
KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, konut, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesinin temeli atıldı - Son Dakika


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