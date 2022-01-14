KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü! - Son Dakika

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

DÜN DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı. Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, dün çekilişte görevli hostesi değiştirip yaşanan olayın bilerek yapılmadığını aktarmıştı.

YİNE HOSTES TOPA BAKIP TORBAYA GERİ ATTI

Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı. Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki oluştururken noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.