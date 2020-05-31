KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları tanıtıldı - Son Dakika

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, 1396 konuttan oluşan Silivri 4. Etap Sosyal Konutlarını tanıttı.

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları tanıtıldı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, 1396 konuttan oluşan Silivri 4. Etap Sosyal Konutlarını tanıttı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Saraçhane'de gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, yeni projenin yüzde 40 oranında yeşil alana sahip olduğunu ve sosyal alanları ile ön plana çıkacağını söyledi.

Kamu kurumlarının sosyal konut projelerinde de gerçekleştiği gibi KİPTAŞ'ın da yüzde 40 engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için ellişer adet iki ayrı kontenjan ayırdığını ifade eden Kurt, ayrıca sağlık çalışanları için de 50 konut ayırdıklarını aktardı.

Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 liradan başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları sunduklarını kaydeden Kurt, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

"Dairenin metrekare büyüklüğünün değil faydalı alan kullanımının önemli olduğunu mimari çalışmalarımız ile süreç içerisinde açıkça göstereceğiz. Üst kalite malzeme kullandığımız 2+1 ve 3+1 daireleri, sürdürülebilir peyzaj alanı, çocuk parkları, kreş, engelli yolları, cadde üstü dükkanları ile insanlara konforlu yaşam vaat eden özel bir proje ortaya çıkarttık. Duvarlarla sınırlı değil, ara sokaklarla çevrili bir yaşam hayal ettik. Bir mikro kent gibi düşünebilirsiniz, ara sokaklardan mahalleler, mahallelerden oluşan bir kent parçası tasarladık."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Silivri 4. Etap Konutları'nı, yeni nesil belediyeciliğin bir ürünü olarak tanımlayarak, seçim dönemi ortaya koydukları taahhütleri karşılayan bir proje olduğunu belirtti.

Ön başvurular başlıyor

Silivri 4. Etap Konutları projesinde, adil bir şehir yaratma vaatlerini dikkate aldıklarını söyleyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle dar gelirli insanlarımızı ve gençlerimizi öncelemesi çok önemli. Kadınlarımız ve bu dönemde büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarımıza, özel bir hak tanınması çok önemli. Yine projenin, şehrin adalet duygusunu en üst planda tutmaya dönük öncelikli gruplar şeklinde tanımlaması, projede bizim için önemli bir karakter. Kira öder gibi insanlarımızın ev sahibi olmasını sağlamak istedik. Dar gelirliler dahil herkes bu şehirde adaletli bir ödeme sistemiyle mülk sahibi olabilsin. Projemizde, yeşil bir şehri var etme çabamızı da ortaya koymamız gerekiyordu. Bu vaadimizi de bu projede Kiptaş kurumumuz dikkate almıştır."

Konuşmaların ardından salonda, Silivri 4. Etap Konutları'nın tanıtıldığı film gösterildi.

Pandemi dönemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında proje için ön başvurular, 1-21 Haziran tarihleri arasında, www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi üzerinden alınabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 lira katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip taleplerini oluşturabilecekler. 1396 konuttan oluşan proje, 2+1, 3+1 şeklindeki dairelerden oluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri, Kiptaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları tanıtıldı - Son Dakika

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