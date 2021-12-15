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Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek - Son Dakika

Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek

15.12.2021 09:34
Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 52 kız öğrenci, katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 52 kız öğrenci, katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

30 Kasım'da Mersin Okullar Arası Kros İl Şampiyonası'nda birinci olan Kır Çiçekleri, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. 12 ilin katıldığı Bölgesel Kros Şampiyonası'nda sırası ile Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, 16 Aralık'ta Diyarbakır'da düzenlenecek olan yarı finale katılmaya hak kazandı.

"Türk atletizmine önemli sporcular kazandırıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Nezir Ergin, 1 yıl gibi kısa bir sürede Kır Çiçekleri'nin önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, "Biz şu anda sadece Mersin'e değil Türk atletizmine de önemli sporcular kazandırıyoruz. Elimizden geldiğince bu sporcuları iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde en iyi altyapılardan birisine sahibiz" dedi.

Kır Çiçekleri'nin hedeflerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Ergin, "İlk yıllarında olmalarına rağmen ulusal yarışmaların birçoğunda ilk 3'e girmeyi başardılar. Daha iyi antrenmanlar ile daha iyi yerlere geleceklerinden hiç şüphem yok. Zaten projenin amacı Türk sporuna ve Türk atletizmine Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları kazandırmak" diye konuştu.

"Bu projede yer aldığım için mutluyum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu ve aynı zamanda Kır Çiçekleri Projesi öğrencisi Medine Gökçül, Türkiye ve Dünya şampiyonu olmak istediğini ifade etti. Ardından da başarılı bir antrenör olmayı hedeflediğini dile getiren Gökçül, "Bu projede yer aldığım için gayet mutluyum. Burada müzik öğreniyoruz. Tiyatrolara gidiyoruz. İyi ki de gelmişim" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Kır Çiçekleri Projesi seçmelerinde düzenlenen 1000 metre kros yarışmasında birinci olarak seçmeleri kazanan Dilber Aslan, proje öncesinde de sporla uğraştığını ifade ederek, "İlk zamanlarda atletizmde zorlanıyordum ama sonraları açıldım. Önümüzdeki süreçte başarılar elde etmek istiyorum. Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 15. 12. 2021 08: 28: 46

Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek
Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek
Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek
Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek
Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek

Diyarbakır, Türkiye, Aralık, Mersin, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mersin'in Kır Çiçekleri Şampiyon Olarak Filizlenecek - Son Dakika


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