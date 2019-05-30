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“Kır Çiçekleri için umuda el uzattık”

2 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) "Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.

“Kır Çiçekleri için umuda el uzattık”, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) "Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
Ekonomi
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