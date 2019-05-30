“Kır Çiçekleri için umuda el uzattık”
2 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) "Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) "Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.
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