Kır düğününde başlayan aşklarını 56 yıllık evlilikle taçlandırdılar - Son Dakika

Tekirdağ'da kır düğününde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Kevser ve Galip Erkmen çifti, 56 yıldır hayatın bütün zorluklarına sevgileriyle göğüs geriyor.

Galip Erkmen, kır düğününde tanıştığı Kevser Erkmen ile 6 yıllık arkadaşlıklarının ardından 1964'te evlendi.

Yarım asırdan fazladır yaşadıkları zorlukları, sağlık sorunlarını birbirlerine duydukları sevgiyle aşan 77 yaşındaki Galip ile 75 yaşındaki Kevser Erkmen'e göre, evliliğin sağlıklı yürümesinin yolu, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve sabırdan geçiyor.

Erkmen çifti, nikah masasında söyledikleri "hastalıkta ve sağlıkta" sözü gibi 56 yıldır birbirlerinin elini hiç bırakmadı.

İki çocuk, dört torun sahibi çift, birbirlerine sevgi ve şefkatle yaklaşıyor.

Emekli öğretmen Galip Erkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin dizindeki rahatsızlık nedeniyle her gün sahilde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra bankta oturup denizi izlediklerini söyledi.

Eşini ilk defa bir bahçe düğününde gördüğünü anlatan Erkmen, "Ben o zaman ortaokul öğrencisiyim o da ilkokulu bitirmişti. 'Kız ben seni alacağım.' dedim. Öyle başladık. Sonra ağabeyime gittim, eşimi göstererek 'Bu kızı bana alacaksınız.' dedim. 6 yıl süren aşk hayatından sonra çok şükür evlendik." dedi.

Sevginin, hayatın bütün zorluklarını unutturduğunu vurgulayan Erkmen, şöyle konuştu:

"56 yıl boyunca eşimle çok güzel günler yaşadık. Trafik kazası yapınca birkaç ameliyat geçirdim. 2,5 ay felç kaldım, hastanede yattım. Eşim 4,5 ay hastanede bana baktı. Allah razı olsun, başımdan ayrılmadı. Eşimin dizinde sıkıntı çıktı, ameliyat oldu. Şimdilerde onun tedavisiyle uğraşıyoruz. Arada yürümesi gerekiyor. Biz de her gün yürüyüş yaptıktan sonra el ele kol kola denizi, martıları izliyoruz.

"Hiçbir zorlukta birbirimizden vazgeçmedik"

Kevser Erkmen ise insanın sevdikten sonra her zorluğa katlanabileceğini dile getirdi.

İnsanların zamanın, sevginin, sağlığın değerini bilmesi gerektiğini belirten Erkmen, şöyle konuştu:

"Sağlık bakımından zorlu günlerimiz oldu. Bacak ameliyatım sorunlu geçti. Şimdi de o bana destek oluyor. O da bana aynı sevgiyle bakıyor. Çok şükür bugünlere sevgiyle geldik. Biz hiçbir zorlukta birbirimizden vazgeçmedik. Zorluklar yaşadık ama onları sevgiyle yendik. Önemli olan insanların eşlerin zor günlerde birbirine bağlı kalabilmesi. Bundan sonraki yıllarımızı da sevgiyle beraber geçireceğiz inşallah."