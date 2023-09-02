Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! İşte yeni uygulamanın detayları - Son Dakika

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! İşte yeni uygulamanın detayları

Son Güncelleme: 02.09.2023 10:36

Kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Arabuluculara ücretsiz başvuru yapılabilirken, anlaşma sağlandığı takdirde bir ödeme yapılacak. işte yeni uygulamanın detayları...

Kira uyuşmazlıklarında yeni döneme geçildi. 1 Eylül itibariyle ev sahibi- kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek. Bundan sonra davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek. Arabuluculuk başvurularında hiçbir ücret talep edilmiyor ancak el sıkışma sağlandığı takdirde anlaşılan tutara göre belli oranda bir ödeme çıkacak. Taraflardan biri ya da ortaklaşa bu ödemeyi yapabilecek. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi, anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek.

"ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA AÇILAMAYACAK"

Konuyla ilgili bilgi veren avukat arabulucular, "Bundan böyle kira sorunlarında davadan önce mutlaka arabulucuya başvurulması gerekecek. Eğer arabulucuya başvurmadan gidilen dava olursa o dava reddedilecektir. Bu yüzden arabulucuya öncelikle gidilmesi gerekiyor. Arabulucuyla anlaşma sağlanma aşaması en fazla 4 haftadır. Bu süre içerisinde anlaşmakta mümkün olduğu için bu 4 haftalık süreçten daha kısa bir sürede de anlaşılabilir. Artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek" dedi.

ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULACAK?

Arabuluculuğa başvurmanın birkaç yöntemi olduğunu anlatan avukatlar, şunları söyledi: "İlki arabulucuya başvuracak taraflardan biri tanıdığı bir arabulucuya başvurabilir. İkinci olarak ise arabuluculuk merkezleridir. Bu kurumlara başvuru yapıp duruma en uygun arabulucu atanır kabul edilirse görüşmeler başlar. Üçüncü ve son olarak ise bunların hiç biri bilinmiyorsa veya bulunamadıysa adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuru yaparak Adalet Bakanlığı listesinde kayıtlı olan arabuluculardan bir tanesi atanabilir."

ARABULUCU KARAR VEREBİLECEK

"Arabuluculuk hakkaniyet içerisinde ilerleyen bir sistemdir" diyen uzman avukatlar, "Her iki tarafında eşit şartlarda söz hakkı aldığı ve aynı fiziki ortamlarda olduğu bir yerdir. Taraflar eşit davranılmadığını hissettiği zaman görüşmeyi sonlandırmak isteyebilir. Arabulucunun buradaki görevlerinden bir tanesi tarafların birbirine baskıcı bir tavır takınması engelleyip en orta yolu bulmasını sağlamak. Taraflar isterlerse görüşmeye avukatları ile katılabilir veya görüşme talep edebilirler ve toplantıyı erteleyebilirler. İki tarafta arabuluculuk toplantısında verimli bir aşamaya gelindiyse arabulucunun karar vermesini isteyebilirler. Bu noktada da tarafların kabulüyle beraber arabulucular karar verici konumuna gelir" ifadelerini kullandılar.

ARABULUCULUKTA YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLANIYOR

Türkiye'de yargılama süresinin 3 ila 5 yıl arasında değiştiğinin altını çizen avukatlar ise, "Halbuki arabuluculuktaki anlaşma süresi en fazla 4 haftadır. Bu ikisi arasında kıyaslanamayacak derecede bir zaman farkı vardır fakat sonuçta ikisinde de eşit dereceye sahip belgeler alınır. Arabuluculuğa başvurulan sorunların en az yarısında sonuca varılıyor. Kira sorunlarında da bu oranın yüzde 60'lara varan bir sonuç vereceğini düşünüyorum. İnsanlar arabuluculara başvurmaktan çekinmesin" diye ekledi.

Kaynak: İHA

kiracı, Eylül, Hukuk, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! İşte yeni uygulamanın detayları - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Kılıçdaroğlu'na hakaret eden danışmanı, özür diledi: O paylaşımları ben yapmadım
13:17 Pazarcılardan zincir marketlere tepki: Dün 16 lira olan domates bugün nasıl 8 liraya indi?
12:26 27 daireli inşaat için 'uygunluk' raporu verilen beton 'kullanılamaz' çıktı; binalar yıkıldı
12:24 UEFA sıralamasında tarihi sıçrama! İşte ülke puanına en fazla katkı yapan takım
12:18 Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar
12:16 Cezaevinden yeni çıkan adama çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdılar
12:03 Kiraya verdiği evin TV programında yenilendiğini gören ev sahibi, mahkemeye koştu
11:46 Selçuk Bayraktar'dan "Siyasete girecek misiniz?" sorusuna yanıt: Ne gerekiyorsa onu yapacağız
11:46 Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu
11:38 Yalı Çapkını'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, düğün sahnesi izleyicileri ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 13:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! İşte yeni uygulamanın detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement