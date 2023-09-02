Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu başladı! İşte yeni uygulamanın detayları

Kira uyuşmazlıklarında yeni döneme geçildi. 1 Eylül itibariyle ev sahibi- kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek. Bundan sonra davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek. Arabuluculuk başvurularında hiçbir ücret talep edilmiyor ancak el sıkışma sağlandığı takdirde anlaşılan tutara göre belli oranda bir ödeme çıkacak. Taraflardan biri ya da ortaklaşa bu ödemeyi yapabilecek. Tarafların kabulüyle arabulucu kişi, anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek.

"ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA AÇILAMAYACAK"

Konuyla ilgili bilgi veren avukat arabulucular, "Bundan böyle kira sorunlarında davadan önce mutlaka arabulucuya başvurulması gerekecek. Eğer arabulucuya başvurmadan gidilen dava olursa o dava reddedilecektir. Bu yüzden arabulucuya öncelikle gidilmesi gerekiyor. Arabulucuyla anlaşma sağlanma aşaması en fazla 4 haftadır. Bu süre içerisinde anlaşmakta mümkün olduğu için bu 4 haftalık süreçten daha kısa bir sürede de anlaşılabilir. Artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek" dedi.

ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULACAK?

Arabuluculuğa başvurmanın birkaç yöntemi olduğunu anlatan avukatlar, şunları söyledi: "İlki arabulucuya başvuracak taraflardan biri tanıdığı bir arabulucuya başvurabilir. İkinci olarak ise arabuluculuk merkezleridir. Bu kurumlara başvuru yapıp duruma en uygun arabulucu atanır kabul edilirse görüşmeler başlar. Üçüncü ve son olarak ise bunların hiç biri bilinmiyorsa veya bulunamadıysa adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuru yaparak Adalet Bakanlığı listesinde kayıtlı olan arabuluculardan bir tanesi atanabilir."

ARABULUCU KARAR VEREBİLECEK

"Arabuluculuk hakkaniyet içerisinde ilerleyen bir sistemdir" diyen uzman avukatlar, "Her iki tarafında eşit şartlarda söz hakkı aldığı ve aynı fiziki ortamlarda olduğu bir yerdir. Taraflar eşit davranılmadığını hissettiği zaman görüşmeyi sonlandırmak isteyebilir. Arabulucunun buradaki görevlerinden bir tanesi tarafların birbirine baskıcı bir tavır takınması engelleyip en orta yolu bulmasını sağlamak. Taraflar isterlerse görüşmeye avukatları ile katılabilir veya görüşme talep edebilirler ve toplantıyı erteleyebilirler. İki tarafta arabuluculuk toplantısında verimli bir aşamaya gelindiyse arabulucunun karar vermesini isteyebilirler. Bu noktada da tarafların kabulüyle beraber arabulucular karar verici konumuna gelir" ifadelerini kullandılar.

ARABULUCULUKTA YÜZDE 50 BAŞARI SAĞLANIYOR

Türkiye'de yargılama süresinin 3 ila 5 yıl arasında değiştiğinin altını çizen avukatlar ise, "Halbuki arabuluculuktaki anlaşma süresi en fazla 4 haftadır. Bu ikisi arasında kıyaslanamayacak derecede bir zaman farkı vardır fakat sonuçta ikisinde de eşit dereceye sahip belgeler alınır. Arabuluculuğa başvurulan sorunların en az yarısında sonuca varılıyor. Kira sorunlarında da bu oranın yüzde 60'lara varan bir sonuç vereceğini düşünüyorum. İnsanlar arabuluculara başvurmaktan çekinmesin" diye ekledi.